Хотели взорвать железнодорожные эшелоны ВСУ в Харьковской области: задержана семья предателей
Правоохранители задержали семью предателей, желающих взорвать железнодорожные эшелоны ВСУ в Харьковской области. Теперь им грозит пожизненное заключение.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.
"Служба безопасности сорвала попытку агрессора осуществить диверсию на стратегических объектах Укрзализныци в Харьковской области. В результате спецоперации задержана агентурная группа военной разведки РФ, разведывавшая маршруты движения военных эшелонов ВСУ на Лиманском направлении", - говорится в сообщении.
Готовили многочисленные диверсии
Больше всего злоумышленников интересовали "уязвимые" участки перемещения подвижных составов, например железнодорожные мосты, путепроводы и автотоннели под путями.
Также они устанавливали координаты релейных шкафов и трансформаторных подстанций "Укрзализныци".
Полученные сведения агенты должны были передать своему российскому куратору в виде геолокаций критической инфраструктуры на Google-картах.
На основе этой информации захватчики планировали совершить диверсию на железнодорожной линии во время движения грузового эшелона ВСУ.
Таким образом, оккупанты надеялись сорвать бесперебойные поставки украинского оружия и боеприпасов на передовую восточного фронта.
Однако планы оккупантов не осуществились. Агентурная группа была разоблачена еще на начальном этапе ее разведывательной активности и задержана во время сбора разведданных для оккупантов.
Семья предателей
Задержанными оказались брат и сестра, работавшие вместе в коммунальном заведении Изюмского района.
"Летом 2023 года они попали в поле зрения кадрового сотрудника главного управления генштаба ВС РФ (известного как ГРУ) из-за антиукраинских сообщений в прокремлевских Телеграмм-каналах. Личность их куратора уже установлена Службой безопасности", - говорится в сообщении.
Обыски и объявления подозрения
Во время обысков в задержанных изъяты мобильные телефоны, которыми они пользовались для коммуникации с российской игрой.
В настоящее время злоумышленники сообщены о подозрении за государственную измену, совершенное в условиях военного положения по предварительному сговору группой лиц.
Злоумышленники находятся под стражей. Им грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.
Фото: задержание семьи предателей в Харьковской области (t.me/SBUkr)
Недавние задержания коллаборантов
На днях стало известно, чтоправоохранители задержали российского агента, который готовил ракетный удар по объектам "Укрзализныци" на севере Украины. Теперь ему грозит пожизненное заключение.
Также правоохранители задержали предательницу, которая работала в детском саду икорректировала ракетные удары по Харькову .
Вчера сообщалось, что правоохранители в Херсоне задержали сеть вражеских информаторов. Они готовили ракетные удары по подразделениям сил обороны.
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