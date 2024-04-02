ua en ru
Вт, 02 апреля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Херсоне задержали группу водителей и диспетчеров. Они готовили ракетные удары по бойцам СБУ

Херсон, Вторник 02 апреля 2024 15:16
UA EN RU
В Херсоне задержали группу водителей и диспетчеров. Они готовили ракетные удары по бойцам СБУ Архивное фото: В Херсоне задержали группу водителей и диспетчеров (facebook com SecurSerUkraine)
Автор: Дмитрий Браславский

Правоохранители в Херсоне задержали сеть вражеских информаторов. Они готовили ракетные удары по подразделениям Сил обороны, теперь им грозит тюрьма

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины.

Кто входил в сеть информаторов

По данным следствия, в состав враждебной группы входило четверо работников местных автотранспортных компаний.

Для выполнения вражеского задания каждый из них действовал по четко определенному "функционалу".

"Так, например, двое фигурантов - водители маршрутных автобусов, при перевозке пассажиров отслеживали перемещение и пункты прибытия военной техники", - говорится в сообщении правоохранителей.

Еще двое - диспетчеры автопарков. В свободное от работы время они обходили город, где проводили доразведку "нужных" объектов.

Задержанные сотрудничали с ГРУ

Злоумышленники заводили доверительные разговоры с персоналом АЗС и магазинов, чтобы "втемную" узнать о вражеских "прилетах" и их последствиях.

Всю собранную информацию приспешники агрессора передавали руководительнице группы, которая дальше "отчитывалась" в военную разведку РФ, а именно ГРУ.

Коммуникацию с оккупантами дистанционно поддерживала через "связного" с левобережья Херсонской области.

Разведывательную информацию захватчики планировали учесть для подготовки новых и корректировки повторных ударов по городу. Их интересовали подразделения СБУ и ВСУ.

Что им грозит

Служба безопасности сорвала планы захватчиков. Это стало возможным благодаря своевременному разоблачению вражеских информаторов и "пошаговому" документированию их разведывательной активности.

Фото: Задержание (facebook.com/SecurSerUkraine)

Одновременно были проведены мероприятия для обеспечения безопасности личного состава и военной техники Сил обороны в областном центре.

Во время обысков по адресам проживания информаторов РФ обнаружена кремлевская символика, шевроны Росгвардии и мобильные телефоны с доказательствами преступной деятельности.

Следователи сообщили четырем задержанным о подозрении по факту "несанкционированного распространения информации о направлении, перемещении оружия, движении, перемещении или размещении ВСУ, совершенного в условиях военного положения". Злоумышленники находятся под стражей, им грозит до 8 лет тюрьмы.

Недавние задержания коллаборантов

Вчера стало известно, что стражи порядка задержали российского агента, который готовил ракетный удар по объектам "Укрзализныци" на севере Украины. Теперь ему грозит пожизненное заключение.

Также правоохранители задержали предательницу, которая работала в детском саду и корректировала ракетные удары по Харькову.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Служба безопасности Украины Российская Федерация Херсон Вооруженные силы Украины Война в Украине
NEWS
В 1000 км от Украины. Что известно об атаке на завод с "Шахедами" и НПЗ в Татарстане
В 1000 км от Украины. Что известно об атаке на завод с "Шахедами" и НПЗ в Татарстане
DAILY
Ярослав Юрчишин: Нет гарантии, что информация в Telegram не выдается спецслужбам РФ
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Ярослав Юрчишин: Нет гарантии, что информация в Telegram не выдается спецслужбам РФ