Хотіли підірвати залізничні ешелони ЗСУ в Харківській області: затримано сім'ю зрадників

Правоохоронці затримали сім’ю зрадників, які хотіли підірвати залізничні ешелони ЗСУ у Харківській області. Тепер їм загрожує довічне ув'язнення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу СБУ.

"Служба безпеки зірвала спробу агресора здійснити диверсію на стратегічних об’єктах Укрзалізниці у Харківській області. У результаті спецоперації затримано агентурну групу воєнної розвідки РФ, яка розвідувала маршрути руху військових ешелонів ЗСУ на Лиманському напрямку", - йдеться в повідомленні.

Готували чисельні диверсії

Найбільше зловмисників цікавили "уразливі" ділянки переміщення рухомих складів, наприклад, залізничні мости, шляхопроводи і автотунелі під коліями.

Також вони встановлювали координати релейних шаф і трансформаторних підстанцій "Укрзалізниці".

Отримані відомості агенти мали передати своєму російському куратору у вигляді геолокацій критичної інфраструктури на Google-картах.

На основі цієї інформації загарбники планували здійснити диверсію на залізничній лінії під час руху вантажного ешелону ЗСУ.

Таким чином окупанти сподівалися зірвати безперебійне постачання української зброї та боєприпасів на передову східного фронту.

Однак плани окупантів не здійснились. Агентурну групу було викрито ще на початковому етапі її розвідувальної активності і затримано під час збору розвідданих для окупантів.

Сім'я зрадників

Затриманими виявились брат і сестра, які разом працювали у комунальному закладі Ізюмського району.

"Влітку 2023 року вони потрапили у поле зору кадрового співробітника головного управління генштабу ЗС РФ (відомого як ГРУ) через антиукраїнські дописи у прокремлівських Телеграм-каналах. Особу їхнього куратора вже встановлено Службою безпеки", - йдеться в повідомленні.

Обшуки та оголошення підозри

Під час обшуків у помешканні затриманих вилучено мобільні телефони, якими вони користувались для комунікації з російським гру.

Наразі зловмисникам повідомлено про підозру за державну зраду, вчинену в умовах воєнного стану за попередньою змовою групою осіб.

Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Фото: затримання сім'ї зрадників у Харківській області (t.me/SBUkr)