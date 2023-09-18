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В ВСУ все круче. Оккупант пожаловался на советскую технику в армии РФ (перехват)

Понедельник 18 сентября 2023 19:11
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В ВСУ все круче. Оккупант пожаловался на советскую технику в армии РФ (перехват) Фото: российский военный (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Российский военный посетовал на состояние армии и то, что им не хватает вооружения на войне в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на перехват, обнародовавший Главное управление разведки Минобороны Украины.

По его словам, на фронте россиянам не хватает вооружения, а оставшееся - советских образцов и не боеспособное.

В то же время, он жалуется, что Вооруженные силы Украины снаряжены значительно лучше и имеют большее количество оружия.

"У них (ВСУ) все круче, чем у нас. Наши все продали, просрали. Наши тупо по телевизору пездят, что все ах*ительно у них. У них (ВСУ - ред.) 20, бледь, птичек в воздухе, а у нас 1, вот вся разница, например", - говорит россиянин.

Ранее сообщалось, что военнослужащий РФ жалуется на то, что была ликвидирована вся рота из его бригады. Он также рассказал о контрнаступлении ВСУ.

Другой оккупант пожаловался на отсутствие боеприпасов на фронте. Он также ожидал отпуска для того, чтобы не вернуться воевать.

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