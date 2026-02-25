Хотела 100 долларов: СБУ раскрыла роль 18-летней харьковчанки в теракте во Львове

Служба безопасности и Нацполиция сообщили о подозрении 18-летней жительнице Харькова, которая, по данным следствия, помогла российским кураторам реализовать теракт во Львове в ночь на 22 февраля.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины.
Как установили правоохранители, девушка действовала по указаниям российских спецслужбистов. Находясь в Харькове, она позвонила на спецлинию и зачитала заранее подготовленный текст о якобы проникновении неизвестных лиц в магазин во Львове.
После поступления вызова на место прибыл полицейский патруль. В этот момент россияне дистанционно взорвали самодельное взрывное устройство, заложенное вблизи локации.
После прибытия второго экипажа полиции и пеших нарядов Нацгвардии прогремел еще один взрыв.
Ранее правоохранители сообщали, что в результате теракта погибла полицейская, еще более двух десятков человек получили ранения.
По данным следствия, харьковчанка попала в поле зрения российских спецслужб в январе, когда искала "легкие заработки" в Telegram-каналах.
За фейковый вызов на спецлинию она должна была получить 100 долларов США.
Сейчас ей сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 383 Уголовного кодекса Украины - заведомо ложное сообщение о совершении уголовного преступления.
СБУ и Нацполиция отметили, что в течение 10 часов после серии взрывов была задержана непосредственная исполнительница теракта. Сейчас продолжается установление всех лиц, причастных к преступлению.
В ночь на 22 февраля в центре Львова произошли два взрыва. Предварительно известно, что перед этим на спецлинию "102" поступило сообщение о проникновении в магазин на улице Данилишина.
Первый взрыв прогремел по прибытии экипажа патрульной полиции, второй - когда на место приехал следующий наряд. В результате теракта погибла 23-летняя полицейская, еще более 20 человек получили ранения.
Правоохранители установили вероятно причастную к преступлению личность - женщину задержали в Старом Самборе и сообщили ей о подозрении по статьям о террористическом акте, повлекшем гибель человека, и незаконном обращении с оружием. По данным следствия, она могла заложить взрывчатку в мусорные баки и зафиксировать это на видео. Сейчас продолжается досудебное расследование.
Позже Галицкий районный суд Львова избрал подозреваемой меру пресечения - содержание под стражей на 60 суток без права внесения залога.
А впоследствии стало известно о еще одной фигарнтку дела. Подробнее - в материале РБК-Украина.