Хотів здати місто і співпрацював з окупантами: затримано голову громади в Сумській області

Фото: у Сумській області за держзраду затримали голову громади (ssu.gov.ua)

Голову громади в Сумській області затримали за підозрою в державній зраді. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генерального прокурора.