Хотів здати місто і співпрацював з окупантами: затримано голову громади в Сумській області
Голову громади в Сумській області затримали за підозрою в державній зраді. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генерального прокурора.
За даними слідства, голова територіальної громади надавав допомогу загарбникам. Він передавав співробітникам російських спецслужб дані про переміщення українських військових та їх озброєння. Під час окупації чиновник хотів здати місто ворогові, наказавши прибрати блокпост на в'їзді в населений пункт.
Голову громади затримали за фактом державної зради (ч. 2 ст. 111 КК України). Вирішується питання про повідомлення йому про підозру та обрання запобіжного заходу.
Фото: у Сумській області за держзраду затримали голову громади (t.me/pgo_gov_ua)
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