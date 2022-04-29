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У Херсонській області виявили двох колаборантів. Їх підозрюють у держзраді

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Херсонська область, П'ятниця 29 квітня 2022 13:43
У Херсонській області виявили двох колаборантів. Їх підозрюють у держзраді Фото: СБУ виявила двох колаборантів у Херсонській області (ssu.gov.ua)
Автор: Наталія Юрченко

Служба безпеки України виявила двох колаборантів у Херсонській області. Їм оголосили підозру про державну зраду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на управління СБУ в Херсонській області.

Зазначається, що мешканець Генічеська з початку повномасштабного вторгнення співпрацював з окупантами для створення самопроголошених органів влади на території району.

Ще одного колаборанта виявили у Каховці. Він перейшов на бік ворога та сприяв проведенню підривної діяльності проти України. Зокрема, розповсюджував проросійські агітаційні матеріали та брав участь у створенні "силових органів".

За фактами державної зради відкрили кримінальні провадження (ч. 2 ст. 111 ККУ). Колаборантам оголошено підозру, їм загрожує довічне ув’язнення.

Нагадаємо, у Харківській області затримали жінку, яка передавала ворогу таємну інформацію.

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Служба безпеки України Війна Росії проти України Херсонская область
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