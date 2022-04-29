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Хотел сдать город и сотрудничал с оккупантами: задержан глава общины в Сумской области

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Киев, Пятница 29 апреля 2022 17:08
Хотел сдать город и сотрудничал с оккупантами: задержан глава общины в Сумской области Фото: в Сумской области за госизмену задержали главу общины (ssu.gov.ua)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Главу общины в Сумской области задержали по подозрению в государственной измене. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генерального прокурора.

По данным следствия, глава территориальной общины оказывал помощь захватчикам. Он передавал сотрудникам российских спецслужб данные о перемещении украинских военных и их вооружении. Во время оккупации чиновник хотел сдать город врагу, приказав убрать блокпост на въезде в населенный пункт.

Главу общины задержали по факту государственной измены (ч. 2 ст. 111 УК Украины). Решается вопрос о сообщении ему о подозрении и избрании меры пресечения.

Хотел сдать город и сотрудничал с оккупантами: задержан глава общины в Сумской области

Фото: в Сумской области за госизмену задержали главу общины (t.me/pgo_gov_ua)

Напомним, ранее сотрудники Службы безопасности Украины задержали двух коллаборантов в Херсонской области.

Отметим, в Харьковской области правоохранители задержали женщину, которая передавала противнику тайную информацию.

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