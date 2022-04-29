Хотел сдать город и сотрудничал с оккупантами: задержан глава общины в Сумской области

Фото: в Сумской области за госизмену задержали главу общины (ssu.gov.ua)

Главу общины в Сумской области задержали по подозрению в государственной измене. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генерального прокурора.