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Передавала ворогу таємну інформацію. У Харківській області затримали жінку-інформатора

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Харківська область, Четвер 28 квітня 2022 12:27
Передавала ворогу таємну інформацію. У Харківській області затримали жінку-інформатора Фото: у Харківській області затримали жінку-інформатора (t me UA_National_Police)
Автор: Наталія Юрченко

У Харківській області затримали жінку, яка інформувала окупантів. Вона передавала ворогам таємну інформацію про позиції та пересування ЗСУ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Харківської області.

За даними правоохоронців, 58-річна мешканка селища Васіщеве у період з 26 по 27 квітня надавала своєму братові координати розташування військової техніки ЗСУ та інформацію щодо її переміщення. Чоловік знаходиться на непідконтрольній Україні території та співпрацює з окупантами.

Поліція відкрила кримінальну справу за ч. 3 ст. 114-2 ККУ. Жінку затримали в порядку ст. 208 та передали співробітникам СБУ.

Нагадаємо, у Рівному будуть судити чоловіка, який передавав інформацію спецслужбі Росії.

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Харків Війна Росії проти України
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