В Днепровском районе Киева произошел масштабный пожар в помещении сервиса бытовой техники утром 22 сентября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС .

Пожар произошел на ул. Радужная в Днепровском районе.

По данным спасателей, возгорание произошло в одноэтажном помещении сервиса бытовой техники.

В 07:42 пожар на площади 250 кв. м ликвидирован. Жертв и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.

Фото: в Киеве произошел масштабный пожар (facebook.com/DSNSKyiv)

Пожары в Киеве

Напомним, в августе в жилом доме Печерского района столицы произошел пожар, из-за чего пострадала девушка.

Кроме того, недавно в Киеве после взрывов начался пожар в складском помещении Министерства внутренних дел. Там сдетонировал снаряд.