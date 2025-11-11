В Хорватии опровергают Орбана: Венгрия может отказаться от нефти из РФ

Речь идет о трубопроводе, которым управляет хорватская компания JANAF. В частности, Пленкович обвинил власти Венгрии, а также венгерскую нефтеперерабатывающую компания MOL, которые заявляют, что JANAF якобы не соблюдает обязательств по поставкам нефти в Венгрию.

"Это совершенно ложная версия венгерских властей и самой MOL, которая полностью искажает факты и правду. JANAF обладает всеми возможностями и мощностями для поставок всей необходимой сырой нефти на нефтеперерабатывающие заводы в Венгрии, а именно в Сазхаломбатте и Братиславе, с более чем достаточной мощностью", - говорит премьер.

Он добавил, в "наши общие мощности" по транспортировке сырой нефти превышают максимальные эксплуатационные мощности этих двух НПЗ в Венгрии и в Словакии.

Также Пленкович выразил удивление тем, что этот "ложный нарратив" находит определенное одобрение по стороны Соединенных Штатов. В этой фразе он подразумевает отсрочку от санкций против нефтяных компаний РФ для Венгрии.

В то же время словацкий премьер напомним историю с сербским нефтезаводом NIS, который по причине санкций США на данный момент не может получать нефть, и для него исключений в санкциях нет.