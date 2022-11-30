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В Хорватии ФБР провело обыски на яхте Медведчука

Фото: Виктор Медведчук, народный депутат Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Агенты Федерального бюро расследований США провели обыски в Хорватии на яхте народного депутата Украины Виктора Медведчука.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление судьи и спикера окружного суда Сплита Динка Мешина, которое приводит Jutarnji List.

Как отмечается, это произошло в середине ноября, а сам обыск проходил на яхте "Royal Romance", которая пришвартована в Трогире.

Эти мероприятия проходили согласно постановлению окружного суда Сплита от 15 ноября. Судья объяснил, что это тайное производство, а значит, он не смог сообщить больше деталей.

"В ордере есть имя украинского олигарха и его супруги Оксаны Марченко", - заявил Мешин.

Против Виктора Медведчука и его жены в США ведут расследование относительно возможного отмывания денег.

Напомним, что народный депутат Виктор Медведчук фигурировал в деле о вмешательстве России в американские выборы. Нардеп был клиентом Пола Манафорта - политтехнолога 45 президента США Дональда Трампа.

Сообщалось, что 21 сентября прошел масштабный обмен пленными. Украине удалось уволить 215 украинских защитников, среди них 108 бойцов "Азова" и 10 иностранцев.

При этом Россия вернула кума Путина Виктора Медведчука и 55 российских оккупантов.

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