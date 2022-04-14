Медведчук проходив у справі про втручання Росії у вибори США, - NYT
Народний депутат Віктор Медведчук фігурував у справі про втручання Росії в американські вибори. Нардеп був клієнтом Пола Манафорта - політтехнолога 45 президента США Дональда Трампа.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times.
"Його ставлення до втручання Росії у вибори в США пов'язане з контактами з Манафортом, хоча в доповіді спеціального прокурора і двох федеральних судових процесах він не є центральною фігурою", - повідомляє видання.
Манафорт, перш ніж стати главою президентської кампанії Трампа у 2016 році, протягом десяти років працював консультантом для політиків в Україні, орієнтованих на Росію, включаючи партію "Опозиційний блок", в якій Медведчук був однією з трьох провідних фігур.
Манафорт консультував партію щодо виборчої стратегії на основі опитувань. Також політтехнолог схвалив проросійську політику партії як електорально обґрунтовану в південно-східному регіоні України.
"У 2017 році, коли в США активізувалося розслідування російського втручання, ім'я Медведчука спливло серед кількох проросійських українських політиків, близьких як Манафорту, так і Путіну. ФБР вивчали можливі зв'язки Трампа з Путіним через людей, з якими контактував політтехнолог Манафорт", - пише видання.
Манафорт перестав очолювати штаб Трампа після того, як в Україні опублікували записи "чорної бухгалтерії" Віктора Януковича, що свідчать про виплату політтехнологу 12,7 млн доларів.
Медведчука можуть видати Росії або залишити в руках української Феміди. Якщо політик залишиться в Україні, невідомо, чи буде розслідування стосуватися його співпраці з Манафортом або зосередиться на внутрішніх питаннях.
Нагадаємо, СБУ провела багаторівневу спецоперацію щодо затримання Медведчука. Лідер ОПЗЖ намагався втекти з Київської області, де переховувався з початку війни, в невизнане Придністров'я. Звідти спецпризначенці ФСБ мали евакуювати його до Москви.
До слова, затриманий охоронець Медведчука розповів СБУ про місце приховування нардепа.
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