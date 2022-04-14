Медведчук проходив у справі про втручання Росії у вибори США, - NYT

Народний депутат Віктор Медведчук фігурував у справі про втручання Росії в американські вибори. Нардеп був клієнтом Пола Манафорта - політтехнолога 45 президента США Дональда Трампа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times .

"Його ставлення до втручання Росії у вибори в США пов'язане з контактами з Манафортом, хоча в доповіді спеціального прокурора і двох федеральних судових процесах він не є центральною фігурою", - повідомляє видання.

Манафорт, перш ніж стати главою президентської кампанії Трампа у 2016 році, протягом десяти років працював консультантом для політиків в Україні, орієнтованих на Росію, включаючи партію "Опозиційний блок", в якій Медведчук був однією з трьох провідних фігур.

Манафорт консультував партію щодо виборчої стратегії на основі опитувань. Також політтехнолог схвалив проросійську політику партії як електорально обґрунтовану в південно-східному регіоні України.

"У 2017 році, коли в США активізувалося розслідування російського втручання, ім'я Медведчука спливло серед кількох проросійських українських політиків, близьких як Манафорту, так і Путіну. ФБР вивчали можливі зв'язки Трампа з Путіним через людей, з якими контактував політтехнолог Манафорт", - пише видання.

Манафорт перестав очолювати штаб Трампа після того, як в Україні опублікували записи "чорної бухгалтерії" Віктора Януковича, що свідчать про виплату політтехнологу 12,7 млн доларів.

Медведчука можуть видати Росії або залишити в руках української Феміди. Якщо політик залишиться в Україні, невідомо, чи буде розслідування стосуватися його співпраці з Манафортом або зосередиться на внутрішніх питаннях.