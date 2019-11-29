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Хорватія профінансує лікування українських військових

Новини » В світі     29.11.2019 - 22:35
Хорватія профінансує лікування українських військових
Фото: Дмитро Кулеба та Андрій Пленкович (facebook.com/UA.EU.NATO)

Лікування українських військових фінансуватиметься до кінця року

Хорватия профінансує лікування учасників бойових дій на Донбасі на своїй території до кінця 2019 року. Про це повідомив віце-прем'єр-міністр з питань європейської інтеграції Дмитро Кулеба, передає прес-служба Кабінету міністрів.

Як повідомляється, Хорватія також профінансує лікування дітей з малозабезпечених сімей.

"Віце-прем'єр-міністр подякував хорватській стороні за гуманітарну допомогу Україні, оздоровлення на Адріатичному узбережжі дітей учасників війни, поранених українських військових, переселенців зі сходу України, дітей з малозабезпечених сімей. До кінця поточного року хорватська сторона профінансує лікування ще однієї групи українських військовослужбовців", - йдеться в повідомленні.

Також повідомлялося, що прем'єр-міністр Хорватії відвідає Україну з офіційним візитом у першій половині 2020 року.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у столиці Хорватії Загребі понад 20 тисяч освітян вийшли на акцію протесту. Мітингувальники вимагають підвищення заробітних плат.

Також РБК-Україна писало, що в Польщі та Хорватії розкритикували заяву Макрона з НАТО. Зі словами підтримки щодо НАТО виступив міністр закордонних справ Хорватії Грик Радман.

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