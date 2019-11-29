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Прем'єр-міністр Хорватії відвідає Україну з офіційним візитом

Новини » В світі     29.11.2019 - 21:44
Прем'єр-міністр Хорватії відвідає Україну з офіційним візитом
Фото: Дмитро Кулеба та Андрій Пленкович (facebook.com/UA.EU.NATO)

Візит повинен відбутися в першій половині 2020 року

Прем'єр-міністр Хорватії Андрій Пленкович відвідає Україну з офіційним взиитом в першій половині 2020 року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Офісу віце-прем'єра з питань європейської інтеграції.

Як повідомляється, віце-прем'єр Дмитро Кулеба під час візиту в Хорватію передав прем'єр-міністру країни запрошення президента Володимира Зеленського відвідати Україну з офіційним візитом у зручний для нього час в період головування Хорватії в Раді ЄС у першій половині 2020 року.

"Андрій Пленкович прийняв запрошення. Глава уряду Хорватії також підтвердив незмінну підтримку територіальної цілісності і суверенітету, євроінтеграційних прагнень України і комплексу внутрішніх реформ, які відбуваються в нашій державі", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у столиці Хорватії Загребі понад 20 тисяч освітян вийшли на акцію протесту. Мітингувальники вимагають підвищення заробітних плат.

Нагадаємо, раніше в Польщі і Хорватії розкритикували заяву Макрона з НАТО. Зі словами підтримки щодо НАТО виступив міністр закордонних справ Хорватії Грик Радман.

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