Хорватия профинансирует лечение украинских военных

Фото: Дмитрий Кулеба и Андрей Пленкович (facebook.com/UA.EU.NATO)

Лечение украинских военных будет финансироваться до конца года

Хорватия профинансирует лечение участников боевых действий на Донбассе на своей территории до конца 2019 года. Об этом сообщил вице-премьер-министр по вопросам европейской интеграции Дмитрий Кулеба, передает пресс-служба Кабинета министров.

Как сообщается, Хорватия также профинансирует лечение детей из малообеспеченных семей.

"Вице-премьер-министр поблагодарил хорватской стороне за гуманитарную помощь Украине, оздоровление на Адриатическом побережье детей участников войны, раненых украинских военных, переселенцев с востока Украины, детей из малообеспеченных семей. До конца текущего года хорватская сторона профинансирует лечение еще одной группы украинских военнослужащих", - говорится в сообщении.

Также сообщалось, что премьер-министр Хорватии посетит Украину с официальным визитом в первой половине 2020 года.

Напомним, ранее сообщалось, что в столице Хорватии Загребе более 20 тысяч сотрудников сферы образования вышли на акцию протеста. Митингующие требуют повышение заработных плат.

Также РБК-Украина писало, что в Польше и Хорватии раскритиковали заявление Макрона по НАТО. Со словами поддержки в отношении НАТО выступил министр иностранных дел Хорватии Грик Радман.