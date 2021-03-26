Для українців відкриті понад сотня країн
Глава Міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що для українців відкрита понад сотня країн. За місяць перелік розширився на дев'ять держав.
Про це він заявив у ході брифінгу.
"Нині для громадян України відкриті 104 країни, нагадаю, що 19 лютого на брифінгу таких країн було 95, тобто за місяць ми додали до цього списку 9 країн. Серед нових країн, які відкрили свої кордони - Ісландія, Чорногорія, Гаїті, Гаяна, Бангладеш і Габон", - зазначив міністр.
Нагадаємо, разом з тим Кулеба попросив українських громадян утриматися від поїздок. Він зазначив, що пандемія не вщухає.
Раніше стало відомо, що в Україні хочуть ввести так звані туристичні сертифікати, які будуть фінансово стимулювати українців відпочивати в межах країни.
Як писало РБК-Україна, країни Європейського союзу підтримали проект введення у ЄС цифрового зеленого сертифіката вакцинації. Раніше даний проект запропонувала Єврокомісія.