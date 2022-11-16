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Хорватия планирует передать Украине 14 вертолетов Ми-8, - СМИ

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Загреб, Среда 16 ноября 2022 14:00
Хорватия планирует передать Украине 14 вертолетов Ми-8, - СМИ Фото: Хорватия передаст Украине 14 вертолетов Ми-8 и Ми-8 МТВ (wikipedia org)
Автор: Наталья Юрченко

Министерство обороны Хорватии согласовало передачу Украине 14 вертолетов Ми-8 и Ми-8 МТВ. Теперь решение должно принять правительство страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Jutarnji.

В Хорватии подчеркивают, что передача техники будет рациональным решением, поскольку скоро у некоторых вертолетов уже завершаются ресурсы для технического обслуживания. По данным издания, вертолеты советского и российского производства будут выведены из строя до 2026 года. Капитальный ремонт уже делать не будут.

Наибольший недостаток этих вертолетов - отсутствие устройств и оборудования для оперативной совместимости. Поэтому техника значительно уступает новым моделям, которые используют НАТО.

В СМИ отмечают, что до этого руководство Хорватии провело консультации с США, чтобы договориться о продаже вертолетов Black Hawk. Ими планируют заменить Ми-8, которые будут переданы Украине.

Напомним, Швеция сообщила, что передаст Украине пакет военной помощи почти на 300 млн долларов, включая систему ПВО.

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