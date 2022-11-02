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США выделят почти 48 млн долларов на программу по разминированию Украины

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Вашингтон, Среда 02 ноября 2022 02:41
США выделят почти 48 млн долларов на программу по разминированию Украины Фото: США выделят почти 48 млн долларов на программу по разминированию Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Артур Родивилов

США выделили 47,6 млн долларов компании Tetra Tech для оказания помощи Украине в разминировании территории.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госдеп США.

Как следует из документа, 30 сентября Госдепартамент выделил указанные средства Tetra Tech на то, чтобы она обеспечила помощь Украине в разминировании территории.

Компания, в частности, должна содействовать расширению возможностей Киева в том, что касается "поиска и обезвреживания мин, неразорвавшихся или брошенных боеприпасов, самодельных взрывных устройств".

Согласно данным ведомства, Tetra Tech проведет подготовку украинских специалистов и "предоставит им инструменты, необходимые для выполнения работы". Уточняется, что суммарно Госдепартамент намерен выделить в течение года 91 млн долларов на помощь Украине в разминировании.

Напомним, Украина получила уникальную машину британского производства для разминирования территорий Armtrac 400. В настоящее время транспортное средство разминирует освобожденные населенные пункты Харьковской области.

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