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Хорватія - Данія: де дивитися матч

НовиниЧемпіонат світу з футболу 2018    01.07.2018 - 15:15
Фото: збірна Хорватії готується до матчу з Данією (twitter.com/HNS_CFF)
Фото: збірна Хорватії готується до матчу з Данією (twitter.com/HNS_CFF)

Де і коли почнеться поєдинок 1/8 фіналу ЧС-2018

Збірні Хорватії та Данії зустрінуться в рамках 1/8 фіналу чемпіонату світу з футболу 2018. На думку букмекерів, перевага в цьому поєдинку на боці "шашкових".

1 липня 21:00
Нижній Новгород, стадіон "Нижній Новгород"

 

Пряму трансляцію цього матчу в Україні можна буде подивитися на телеканалі "Інтер". Також зустріч в прямому ефірі транслюватимуть на "Першому каналі" і "Білорусь 5".

Нагадаємо, збірна Уругваю вибила команду Португалії в 1/8 фіналу ЧС-2018. У чвертьфіналі уругвайці зіграють з Францією.

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Теги публікації: онлайн-трансляция, ЧМ-2018, Дания, Хорватия, онлайн  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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