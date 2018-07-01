Хорватія - Данія: де дивитися матч

Де і коли почнеться поєдинок 1/8 фіналу ЧС-2018

Збірні Хорватії та Данії зустрінуться в рамках 1/8 фіналу чемпіонату світу з футболу 2018. На думку букмекерів, перевага в цьому поєдинку на боці "шашкових".

1 липня 21:00

Нижній Новгород, стадіон "Нижній Новгород"

Пряму трансляцію цього матчу в Україні можна буде подивитися на телеканалі "Інтер". Також зустріч в прямому ефірі транслюватимуть на "Першому каналі" і "Білорусь 5".

Нагадаємо, збірна Уругваю вибила команду Португалії в 1/8 фіналу ЧС-2018. У чвертьфіналі уругвайці зіграють з Францією.