News
Політика
Економіка
Надзвичайні події
Суспільство
Спорт
Фінанси
Телеком & IT
Туризм
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Новини України
Новини світу
Стрічка новин
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Опитування
Лонгріди
Політика
Економіка
Фінанси
Туризм
Телеком & IT
Енергетика
Styler
Жива стрічка
Статті
Інтерв'ю
LIFE
Точка зору
Дозвілля
Стиль і мода
Зірки
Подорожі
Авто
Їжа
Краса і здоров'я
Наука і техніка
ТВ-шоу
Кіно
Серіали
Курйози
Тварини
Наші автори
Рбк
- Україна
ru
ua
ru
ua
Социальные страницы
Курси валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка
25.91
Продажа
26.35
Межбанк ASK
26.26
Межбанк BID
26.23
НБУ
2632.96
Форекс EUR/USD
1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка
31.83
Продажа
32.48
Межбанк ASK
30.38
Межбанк BID
30.35
НБУ
3240.64
Форекс EUR/USD
1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка
4.24
Продажа
4.64
НБУ
4.58
Форекс EUR/USD
1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка
25.91
Продажа
26.35
Межбанк ASK
26.26
Межбанк BID
26.23
НБУ
2632.96
Форекс EUR/USD
1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка
31.83
Продажа
32.48
Межбанк ASK
30.38
Межбанк BID
30.35
НБУ
3240.64
Форекс EUR/USD
1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка
4.24
Продажа
4.64
НБУ
4.58
Форекс EUR/USD
1.2473
News
Політика
Економіка
Надзвичайні події
Суспільство
Спорт
Фінанси
Телеком & IT
Туризм
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Новини України
Новини світу
Стрічка новин
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Опитування
Лонгріди
Політика
Економіка
Фінанси
Туризм
Телеком & IT
Енергетика
Styler
Жива стрічка
Статті
Інтерв'ю
LIFE
Точка зору
Дозвілля
Стиль і мода
Зірки
Подорожі
Авто
Їжа
Краса і здоров'я
Наука і техніка
ТВ-шоу
Кіно
Серіали
Курйози
Тварини
Наші автори
Збірна Уругваю вибиває Португалію в 1/8 фіналу ЧС-2018
Новини
›
Чемпіонат світу з футболу 2018
30.06.2018 - 23:07
--
--
Уругвай - Португалія: онлайн трансляція (рахунок 2:1)
Франція обіграла Аргентину і першою вийшла до 1/4 фіналу ЧС-2018
×
Надіслати новину другу
Кому: *
Ваш коментар
Надіслати
Не заповнені обов'язкові поля
Невірний формат e-mail
×
Рбк
- Україна
Підписка стала персональною!
Підпишіться на новини по
потрібним вам темам або словами
Підписка на головні новини
×
Підписка по темам
Політика
Економіка
Надзвичайні події
Спорт
Суспільство
АПК
Транспорт
Hi-tech
Ще теми
Підписка на ключові слова
ООС
новини України
Курс долара
Порошенко Петро
Київ
Ще слова
ok
Теги публікації:
ЧМ-2018
,
Португалия
,
Уругвай
Популярні теги:
Київ
,
Порошенко Петро
,
Курс долара
,
новини України
,
ООС
.
ДТП в Харкові: Олену Зайцеву помітили на лавочці біля лікарні (фото)
"Мажори закрили доступ до Дніпра": активісти С14 влаштували погром паркану під Києвом (фото)
Ані Лорак "засвітилася" на вечірці в Києві в компанії Насті Каменських (фото)
Поль Манондіз переспівав хіт Олега Винника французькою мовою (відео)
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з
Правилами користування сайтом
, і погоджуєтеся з
Політикою конфіденційності
Пропустити
Погоджуюся