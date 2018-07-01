Хорватия - Дания: где смотреть матч

Где и когда начнется поединок 1/8 финал ЧМ-2018

Сборные Хорватии и Дании встретятся в рамках 1/8 финала чемпионата мира по футболу 2018. По мнению букмекеров, преимущество в этом поединке на стороне "шашечных".

1 июля 21:00

Нижний Новгород, стадион "Нижний Новгород"

Прямую трансляцию этого матча в Украине можно будет посмотреть на телеканале "Интер". Также встречу в прямом эфире будут транслировать на "Первом канале" и "Беларусь 5".

Напомним, сборная Уругвая выбила команду Португалии в 1/8 финала ЧМ-2018. В четвертьфинале уругвайцы сыграют с Францией.