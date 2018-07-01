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Хорватия - Дания: где смотреть матч

НовостиЧемпионат мира по футболу 2018    01.07.2018 - 15:05
Фото: сборная Хорватии готовится к матчу с Данией (twitter.com/HNS_CFF)
Фото: сборная Хорватии готовится к матчу с Данией (twitter.com/HNS_CFF)

Где и когда начнется поединок 1/8 финал ЧМ-2018

Сборные Хорватии и Дании встретятся в рамках 1/8 финала чемпионата мира по футболу 2018. По мнению букмекеров, преимущество в этом поединке на стороне "шашечных".

1 июля 21:00
Нижний Новгород, стадион "Нижний Новгород"

 

Прямую трансляцию этого матча в Украине можно будет посмотреть на телеканале "Интер". Также встречу в прямом эфире будут транслировать на "Первом канале" и "Беларусь 5".

Напомним, сборная Уругвая выбила команду Португалии в 1/8 финала ЧМ-2018. В четвертьфинале уругвайцы сыграют с Францией.

Испания - Россия: где смотреть матч ЧМ 2018: турнирная таблица на 1 июля
Теги публикации: онлайн-трансляция, ЧМ-2018, Дания, Хорватия, онлайн  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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