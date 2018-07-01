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Хорватія - Данія: прогноз букмекерів

НовиниЧемпіонат світу з футболу 2018    01.07.2018 - 18:04
Фото: гравці збірної Данії (twitter.com/dbulandshold)
Фото: гравці збірної Данії (twitter.com/dbulandshold)

Фахівці вважають "шашкових" фаворитом матчу

Збірні Хорватії та Данії зустрінуться 1 липня в рамках 1/8 фіналу чемпіонату світу з футболу 2018. Початок зустрічі о 21:00 за київським часом.

1 липня 21:00
Нижній Новгород, стадіон "Нижній Новгород"

 

На думку букмекерів, перевага в цьому поєдинку на боці збірної Хорватії. Компанія bet365 приймає ставки на перемогу "шашкових" з коефіцієнтом 1,85, а на їх опонента - 5,2. Нічия в цьому поєдинку оцінюється в 3,4.

Їх колеги з William Hill перемогу хорватської команди оцінили в 1,85, а на перемогу Данії - 4,75. Нічия в матчі - 3,20.

Нагадаємо, збірна Уругваю вибила команду Португалії в 1/8 фіналу ЧС-2018. У чвертьфіналі уругвайці зіграють з Францією.

Хорватія - Данія: де дивитися матч ЧС 2018: турнірна таблиця на 1 липня
Теги публікації: прогноз, ЧМ-2018, Дания, Хорватия  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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