Хорватія - Данія: прогноз букмекерів

Фахівці вважають "шашкових" фаворитом матчу

Збірні Хорватії та Данії зустрінуться 1 липня в рамках 1/8 фіналу чемпіонату світу з футболу 2018. Початок зустрічі о 21:00 за київським часом.

1 липня 21:00

Нижній Новгород, стадіон "Нижній Новгород"

На думку букмекерів, перевага в цьому поєдинку на боці збірної Хорватії. Компанія bet365 приймає ставки на перемогу "шашкових" з коефіцієнтом 1,85, а на їх опонента - 5,2. Нічия в цьому поєдинку оцінюється в 3,4.

Їх колеги з William Hill перемогу хорватської команди оцінили в 1,85, а на перемогу Данії - 4,75. Нічия в матчі - 3,20.

Нагадаємо, збірна Уругваю вибила команду Португалії в 1/8 фіналу ЧС-2018. У чвертьфіналі уругвайці зіграють з Францією.