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Хорватия - Дания: прогноз букмекеров

НовостиЧемпионат мира по футболу 2018    01.07.2018 - 18:04
Фото: игроки сборной Дании (twitter.com/dbulandshold)
Фото: игроки сборной Дании (twitter.com/dbulandshold)

Специалисты считают "шашечных" фаворитом матча

Сборные Хорватии и Дании встретятся 1 июля в рамках 1/8 финала чемпионата мира по футболу 2018. Начало встречи в 21:00 по киевскому времени.

1 июля 21:00
Нижний Новгород, стадион "Нижний Новгород"

 

По мнению букмекеров, преимущество в этом поединке на стороне сборной Хорватии. Компания bet365 принимает ставки на победу "шашечных" с коэффициентом 1,85, а на их оппонента - 5,2. Ничья в этом поединке оценивается в 3,4.

Их коллеги из William Hill победу хорватской команды оценили в 1,85, а на победу Дании - 4,75. Ничья в матче - 3,20. 

Напомним, сборная Уругвая выбила команду Португалии в 1/8 финала ЧМ-2018. В четвертьфинале уругвайцы сыграют с Францией.

Хорватия - Дания: где смотреть матч ЧМ 2018: турнирная таблица на 1 июля
Теги публикации: прогноз, ЧМ-2018, Дания, Хорватия  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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