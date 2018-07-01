Хорватия - Дания: прогноз букмекеров

Специалисты считают "шашечных" фаворитом матча

Сборные Хорватии и Дании встретятся 1 июля в рамках 1/8 финала чемпионата мира по футболу 2018. Начало встречи в 21:00 по киевскому времени.

1 июля 21:00

Нижний Новгород, стадион "Нижний Новгород"

По мнению букмекеров, преимущество в этом поединке на стороне сборной Хорватии. Компания bet365 принимает ставки на победу "шашечных" с коэффициентом 1,85, а на их оппонента - 5,2. Ничья в этом поединке оценивается в 3,4.

Их коллеги из William Hill победу хорватской команды оценили в 1,85, а на победу Дании - 4,75. Ничья в матче - 3,20.

Напомним, сборная Уругвая выбила команду Португалии в 1/8 финала ЧМ-2018. В четвертьфинале уругвайцы сыграют с Францией.