ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

У Греції через лісові пожежі евакуювали декілька сіл, є постраждалі

Новость на русском →
Греція, Неділя 01 серпня 2021 18:57
У Греції через лісові пожежі евакуювали декілька сіл, є постраждалі Фото: у Греції палають ліси (twitter.com/TRTWorldNow)
Автор: Дмитро Левицький

У Греції сталася масштабна лісова пожежа на півострові Пелопоннес. Через пожежу довелося евакуювати мешканців п'яти сіл, а від вогню постраждали восьмеро людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на euronews.

Вогонь на грецькому Пелопоннесі спалахнув у суботу поблизу міста Патри, що за 200 кілометрів до Афін. У неділю з вогнем боролися близько 300 рятувальників, два літаки та п'ять вертольотів.

В результаті лісових пожеж було знищено близько 20 будинків. Вісьмох людей госпіталізували з опіками та ураженням дихальних шляхів.

Пожежі змусили грецьку владу також евакуювати приморський курорт Логгос. Близько 100 жителів та туристів були евакуйовані до сусіднього міста Егіо.

Фото: у Греції палають ліси (twitter.com/TRTWorldNow)

Читайте РБК-Україна в Google News
пожежа Греція
NEWS
Адвокат Чауса заявив, що знайшов підзахисного і поговорив з ним
Адвокат Чауса заявив, що знайшов підзахисного і поговорив з ним
DAILY
Спекотна пора. Чому падає долар, і яким буде курс гривні до кінця літа
Ростислав Шаправськийперший заступник головного редактора Спекотна пора. Чому падає долар, і яким буде курс гривні до кінця літа