У Греції через лісові пожежі евакуювали декілька сіл, є постраждалі

У Греції сталася масштабна лісова пожежа на півострові Пелопоннес. Через пожежу довелося евакуювати мешканців п'яти сіл, а від вогню постраждали восьмеро людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на euronews .

Вогонь на грецькому Пелопоннесі спалахнув у суботу поблизу міста Патри, що за 200 кілометрів до Афін. У неділю з вогнем боролися близько 300 рятувальників, два літаки та п'ять вертольотів.

В результаті лісових пожеж було знищено близько 20 будинків. Вісьмох людей госпіталізували з опіками та ураженням дихальних шляхів.

Пожежі змусили грецьку владу також евакуювати приморський курорт Логгос. Близько 100 жителів та туристів були евакуйовані до сусіднього міста Егіо.

Фото: у Греції палають ліси (twitter.com/TRTWorldNow)