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У Греції, де вирують пожежі, зафіксували екстремальну спеку

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Афіни, Вівторок 03 серпня 2021 09:35
У Греції, де вирують пожежі, зафіксували екстремальну спеку Фото: в Греції зафіксували екстремальну спеку (GettyImages)
Автор: Анастасія Рокитна

У Греції вирують масштабні лісові пожежі. У країні зафіксували температурний рекорд.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Kathimerini.

Мережа станцій Національної обсерваторії Афін зафіксувала екстремальні температури понад +40 градусів за Цельсієм на 143 станціях і +43 градуси на 22 станціях.

В місті Макракомі в центральній Греції зафіксували +46,3 градуси за Цельсієм.

В регіоні Аттика на одній з метеостанцій стовпчик термометра перевищував +40 градусів за Цельсієм.

В Афінах температура повітря опівночі становила +33 градуси.

Деякі археологічні пам’ятки по всій країні у понеділок отримали розпорядження призупинити роботу, щоб захистити персонал та відвідувачів від спеки.

Разом з тим, в країні вирують лісові пожежі. В результаті пожеж через проблеми з диханням у лікарні потрапило щонайменше 16 людей.

Нагадаємо, в Греції закликали економити електроенергію через спеку.

Зазначимо, у Греції через лісові пожежі евакуювали декілька сіл.

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