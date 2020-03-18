МОЗ не виключає посилення карантину в Україні

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Карантин посилять у разі такої необхідності

Міністр охорони здоров'я Ілля Ємець не виключає посилення режиму карантину в Україні у зв'язку з пандемією коронавірусу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Міністерства охорони здоров'я.

За словами очільника МОЗ, у разі потреби українська влада посилить карантинний режим в країні.

"Влада робить дуже правильні кроки, і у разі необхідності ми будемо вводити ще більш жорсткий режим. Навіть якщо це комусь не подобається. Під загрозою невидимого ворога всі державні органи синхронізовано працюють у посиленому режимі. Наш обов’язок - захистити український народ", - заявив він.

Крім того, Ємець закликав українських громадян залишатися вдома та не порушувати норми карантину.

"Ми наполягаємо, щоб ви залишалися вдома. Самоізоляція - це нова життєва філософія всіх свідомих людей по всьому світу. Не будьте байдужими до друзів та знайомих. Всіма способами пропагуйте домашній режим", - додав міністр.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Луцьку через пандемію коронавірусу вирішили припинити роботу всього громадського транспорту. Заборона на роботу громадського транспорту буде діяти до закінчення карантину в Україні.

Як писало РБК-Україна, 18 березня в Україні припинили залізничні, автобусні та авіаперевезення по країні. Також в Києві, Харкові та Дніпрі закрили метро, а на роботу маршруток, тролейбусів і трамваїв в країні було введено обмеження.