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У Хорватії розпустили парламент

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Тепер президент Зоран Мілановіч повинен затвердити дату парламентських виборів

У понеділок, 18 травня, парламент Хорватії був розпущений. На останньому засіданні депутати проголосували більшістю голосів за його розпуск.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Croatian Week.

За розпуск законодавчого органу проголосували 105 депутатів, четверо - утрималися, і вісім законодавців проголосували проти.

Тепер президент Хорватії Зоран Мілановіч повинен затвердити дату парламентських виборів.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Андрій Пленкович заявив, що парламентські вибори будуть призначені на 21 або 28 червня, 5, 12 липня.

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Крім того, раніше повідомлялося, що прем'єр Хорватії Пленкович прийняв відставку міністра оборони Даміра Крстичевича. Він прийняв рішення подати у відставку після краху військового тренувального літака, яке, за словами прем'єр-міністра, сильно зачепило Крстичевича. Пленкович відмовився призначати нового міністра.

Додамо, що Дамір Крстичевич подав у відставку після аварії військового тренувального літака, в результаті якої загинули двоє пілотів - інструктор і стажист. Прибувши на місце події колишній міністр оборони Хорватії заявив, що подає у відставку з посади міністра.

Автор: Валерія Мрачковська