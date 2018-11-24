У Китаї в результаті вибуху і пожежі на заводі загинули дві людини

Фото: вибух (pixabay.com/MarkusVogt)

Рятувальники повідомляють про щонайменше 24 постраждалих

У Китаї в провінції Цзілінь в результаті вибуху на машинобудівному заводі загинули дві людини, ще 24 постраждали. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Xinhua.

Як повідомляє агентство, через вибух у результаті аварії в п'ятницю, 23 листопада, близько 23:40 за місцевим часом (17:40 за Києвом), на заводі почалася пожежа.

Зазначається, що загалом постраждала 41 будівля, ведуться пошуково-рятувальні роботи, розпочате розслідування.

За інформацією видання, місцева влада не пов'язує вибух з терористичною діяльністю.

Нагадаємо, напередодні в китайській провінції Ляолін на північному сході країни на натовп школярів наїхав автомобіль, п'ять людей загинули, щонайменше 18 отримали травми. Інцидент стався в місті Хулудао біля однієї з місцевих початкових шкіл. Машина, що рухалася по зустрічній смузі, на повній швидкості врізалася в дітей і підлітків, які переходили дорогу..