ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Вибори Президента 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

У Китаї в результаті вибуху і пожежі на заводі загинули дві людини

Новини » Надзвичайні події    24.11.2018 - 07:55
У Китаї в результаті вибуху і пожежі на заводі загинули дві людини
Фото: вибух (pixabay.com/MarkusVogt)

Рятувальники повідомляють про щонайменше 24 постраждалих

У Китаї в провінції Цзілінь в результаті вибуху на машинобудівному заводі загинули дві людини, ще 24 постраждали. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Xinhua.

Як повідомляє агентство, через вибух у результаті аварії в п'ятницю, 23 листопада, близько 23:40 за місцевим часом (17:40 за Києвом), на заводі почалася пожежа.

Зазначається, що загалом постраждала 41 будівля, ведуться пошуково-рятувальні роботи, розпочате розслідування.

За інформацією видання, місцева влада не пов'язує вибух з терористичною діяльністю.

Нагадаємо, напередодні в китайській провінції Ляолін на північному сході країни на натовп школярів наїхав автомобіль, п'ять людей загинули, щонайменше 18 отримали травми. Інцидент стався в місті Хулудао біля однієї з місцевих початкових шкіл. Машина, що рухалася по зустрічній смузі, на повній швидкості врізалася в дітей і підлітків, які переходили дорогу..

В Івано-Франківській області під час пожежі загинули двоє людей У Пакистані бойовики намагалися напасти на консульство Китаю, є загиблі
Новини України пожежаКитайзавод
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся