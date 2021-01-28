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У Хорватії з 1 лютого пом'якшують карантин, учні 5-8 класів повернуться до школи

Загреб, Четвер 28 січня 2021 21:15
У Хорватії з 1 лютого пом'якшують карантин, учні 5-8 класів повернуться до школи
Фото: салют у Загребі (flickr.com/photos/191675375@N03)
Автор: Роман Тверденко

У Хорватії влади пом'якшують карантин з 1 лютого. Дозволяються заняття спортом на відкритому повітрі і повернення в школу учнів 5-8 класів.

Про це повідомляє Seenews.com.

З лютого буде дозволена різна спортивна активність, особливо на відкритому повітрі. І заняття в школах для учнів 5-8 класів. Поки що саме ці дві категорії будуть дозволені, а можливість подальшого ослаблення буде переглянута в середині лютого.

У Хорватії друга хвиля пандемії коронавіруса йде на спад. Пікові дні з більш ніж чотирма тисячами випадків припали на середину грудня. Також в країні істотно впала кількість активних випадків - з 25 тисяч до 2,5 тисяч пацієнтів.

Раніше повідомлялося, що уряд Португалії продовжив локдаун до середини лютого. В країні важка ситуація з госпіталізацією хворих коронавірусом.

Також у Польщі за останню добу вакцинували від COVID понад 60 тисяч осіб. Таким чином, загальна кількість людей, які щепилися від коронавірусу, зросла до понад одного мільйона.

Крім цього, уряд Латвії підтримав план про закупівлю додаткових доз вакцини виробництва Moderna. Влада схвалила закупівлю 420 тисяч доз вакцини.

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