На Хортице построят хранилище-укрытие с защитой от радиации
На Хортице возведут специальное укрытие с противорадиационной защитой. Там будут хранить музейные экспонаты.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Запорожской областной военной администрации Ивана Федорова в Telegram.
По словам Федорова, украинское правительство утвердило порядок реализации важного проекта на территории заповедника "Хортица".
"Современное укрытие с противорадиационной защитой, которое будет построено на территории заповедника, будет служить хранилищем для более 100 тысяч музейных экспонатов", - уточнил он.
Глава ОВА обратил внимание, что в случае военной угрозы такое укрытие будет надежно защищать работников и посетителей заповедника.
Стоит заметить, что по состоянию на сейчас на территории заповедника "Хортица" нет ни одного бомбоубежища.
Сколько укрытий всего в Украине
Напомним, еще 2 июня министр внутренних дел Украины Игорь Клименко заявлял, что всего в Украине построили уже более 61 тысячи укрытий.
По его словам, даже настолько большого количества укрытий недостаточно, поскольку в случае атаки врага только половина украинцев сможет там поместиться.
Также чиновник обратил внимание, что в Украине создали более 600 мобильных укрытий, которые являются наземными.