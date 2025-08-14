На Хортице построят хранилище-укрытие с защитой от радиации

На Хортице возведут специальное укрытие с противорадиационной защитой. Там будут хранить музейные экспонаты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Запорожской областной военной администрации Ивана Федорова в Telegram .

По словам Федорова, украинское правительство утвердило порядок реализации важного проекта на территории заповедника "Хортица".

"Современное укрытие с противорадиационной защитой, которое будет построено на территории заповедника, будет служить хранилищем для более 100 тысяч музейных экспонатов", - уточнил он.

Глава ОВА обратил внимание, что в случае военной угрозы такое укрытие будет надежно защищать работников и посетителей заповедника.

Стоит заметить, что по состоянию на сейчас на территории заповедника "Хортица" нет ни одного бомбоубежища.