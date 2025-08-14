ua en ru
На Хортице построят хранилище-укрытие с защитой от радиации

Четверг 14 августа 2025 20:14
На Хортице построят хранилище-укрытие с защитой от радиации Иллюстративное фото: на Хортице построят бомбоубежище (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

На Хортице возведут специальное укрытие с противорадиационной защитой. Там будут хранить музейные экспонаты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Запорожской областной военной администрации Ивана Федорова в Telegram.

По словам Федорова, украинское правительство утвердило порядок реализации важного проекта на территории заповедника "Хортица".

"Современное укрытие с противорадиационной защитой, которое будет построено на территории заповедника, будет служить хранилищем для более 100 тысяч музейных экспонатов", - уточнил он.

Глава ОВА обратил внимание, что в случае военной угрозы такое укрытие будет надежно защищать работников и посетителей заповедника.

Стоит заметить, что по состоянию на сейчас на территории заповедника "Хортица" нет ни одного бомбоубежища.

Сколько укрытий всего в Украине

Напомним, еще 2 июня министр внутренних дел Украины Игорь Клименко заявлял, что всего в Украине построили уже более 61 тысячи укрытий.

По его словам, даже настолько большого количества укрытий недостаточно, поскольку в случае атаки врага только половина украинцев сможет там поместиться.

Также чиновник обратил внимание, что в Украине создали более 600 мобильных укрытий, которые являются наземными.

