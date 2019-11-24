Хомчак розповів, як повернути Крим

Припинення анексії Криму і повернення його до складу України можливе лише за умови міжнародної солідарності. Про це заявив начальник Генштабу Руслан Хомчак в інтерв'ю "Укрінформу".

Хомчак зазначив, що Захід повинен розуміти, для чого саме Росія захопила Крим.

"Крим - це Україна, і ні в якому разі не можна про це забувати. Повернути Крим можна тільки разом, щоб ви (Захід) нам допомогли, щоб ваші бізнесмени туди не їхали. Щоб ви розуміли - Крим Росії потрібен зовсім не як місце для відпочинку росіян", - сказав Хомчак.

Він додав, що Крим розглядається як російська військова база, яка повинна "кошмарити" всю Європу і північну Африку, і дати росіянам можливість панувати вже в Середземному морі.

Нагадаємо, представник президента України в Криму Антон Кориневич заявляв, що Україна на сьогоднішній день не розглядає варіант застосування збройних сил для звільнення окупованого Криму.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Крим зник з порядку денного мас-медіа і ЗМІ.

Також Зеленський розповів про основні пріоритети в питаннях Донбасу і Криму. Глава держави заявив, що головними пріоритетами є інформаційна та гуманітарна політика.