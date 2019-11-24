Хомчак рассказал, как вернуть Крым

Прекращение аннексии Крыма и возвращения его в состав Украины возможно лишь при условии международной солидарности. Об этом заявил начальник Генштаба Руслан Хомчак в интервью "Укринформу".

Хомчак отметил, что Запад должен понимать, для чего именно Россия захватила Крым.

"Крым - это Украина, и ни в коем случае нельзя об этом забывать. Вернуть Крым можно только вместе, чтобы вы (Запад) нам помогли, чтобы ваши бизнесмены туда не ехали. Чтобы вы понимали - Крым России нужен вовсе не как место для отдыха россиян", - сказал Хомчак.

Он добавил, что Крым рассматривается как российская военная база, которая должна "кошмарить" всю Европу и северную Африку, и дать россиянам возможность господствовать уже в Средиземном море.

Напомним, представитель президента Украины в Крыму Антон Кориневич заявлял, что Украина на сегодняшний день не рассматривает вариант применения вооруженных сил для освобождения оккупированного Крыма.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Крым исчез с повестки масс-медиа и СМИ.

Также Зеленский рассказал об основных приоритетах в вопросах Донбасса и Крыма. Глава государства заявил, что главными приоритетами являются информационная и гуманитарная политика.