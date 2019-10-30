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Крим зник з повістки мас-медіа та ЗМІ, - Зеленський

Новини » Політика    30.10.2019 - 11:11
Крим зник з повістки мас-медіа та ЗМІ, - Зеленський
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Зеленський заявив, що українське інформаційне поле "заміноване"

На сьогоднішній день Крим відсутній на повістці великих мас-медіа та засобів масової інформації (ЗМІ). Про це заявив президент України Володимир Зеленський на форумі в Маріуполі, повідомляє кореспондент РБК-Україна.

За словами Зеленського, питання Криму наразі немає на інформаційній повістці ЗМІ та великих мас-медіа, а про жителів підконтрольних Україні територій Донбасу говорять лише в контексті війни.

"Сьогодні Крим взагалі відсутній у великих мас-медіа. Він зник з інформаційної повістки ЗМІ. Згадки про людей на підконтрольному Донбасі так чи інакше повязані тільки з війною, що ставить на них негативне клеймо. А наших громадян з Луганська та Донецька, незалежно від їх ставлення до так званих "ЛНР", "ДНР", без виключення всіх називають "сєпарами", а в офіційній риториці вже стало нормальним казати "мешканці тимчасово окупованих територій" і все менше згадуючи жителів Криму та Донбасу ми говоримо "громадяни України". Ми не повинні про це забувати", - наголосив глава держави.

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Крім того, президент заявив, що інформаційне поле Україні наразі "заміноване".

"Сьогодні наше інформаційне поле заміноване. Окрім фейків та маніпуляцій зустрічається гнів, агресія. усім суспільством нам слід говорит спокійно, без зайвих емоцій та зайвих лозунгів", - додав Зеленський.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, президент України Володимир Зеленський розповів про основні пріоритети в питаннях Донбасу та Криму. Глава держави заявив, що головними пріоритетами є інформаційна та гуманітарна політика.

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Новини України Володимир ЗеленськийДонбасКрим
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