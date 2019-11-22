ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Зеленського виключили силове повернення Криму

Новини » Політика     22.11.2019 - 12:46
У Зеленського виключили силове повернення Криму
Фото: Антон Кориневич (uacrisis.org)

У Зеленського зосередилися на дипломатичному варіанті

Україна на сьогоднішній день не розглядає варіант застосування збройних сил для визволення окупованого Криму. Про це в інтерв'ю lb.ua заявив представник президента України в Криму Антон Кориневич.

За його словами, на сьогодні в контексті Криму і Донбасу українська влада говорить про політико-дипломатичний шлях.

"Ми розуміємо, що окупована територія Криму дуже мілітаризована Російською Федерацією", - зазначив Кориневич.

Він також додав, що представництво президента України завершує аналіз кількості озброєнь у Криму.

"Думаю, найближчим часом опублікуємо цю інформацію і будемо обговорювати це питання з органами державної влади та міжнародними партнерами. Наприклад, на кораблях Чорноморського флоту є крилаті ракети "Калібр", на території півострова розміщено берегові ракетні комплекси "Бал", "Бастіон", говорять про "Іскандери". Будемо сподіватися, що після подання цієї інформації міжнародним партнерам, санкції і тиск рано чи пізно дадуть результат", - додав Кориневич.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Крим зник з порядку мас-медіа і ЗМІ.

Він також підкреслив, що єдиного рішення щодо повернення Криму і Донбасу, яке задовольнить всіх, ніколи не буде.

Зеленський їде в Естонію та Литву з офіційним візитом Зеленський підписав указ про кадрові зміни в комісії з питань помилування
Новини України Володимир ЗеленськийКрим
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся