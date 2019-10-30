ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Зеленський назвав пріоритети щодо Донбасу і Криму

Новини » Політика    30.10.2019 - 11:04
Зеленський назвав пріоритети щодо Донбасу і Криму
Фото: Володимир Зеленський (president.gov.ua)

Зеленський повідомив про необхідність збереження свідомості українських громадян на Донбасі і в Криму

Президент України Володимир Зеленський заявив, що пріоритетом України щодо Донбасу і Криму є інформаційна та гуманітарна політика. Про це він заявив на форумі у Маріуполі, повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Президент зазначив, що держава повинна зберегти свідомість українських громадян на окупованих територіях.

"Що держава повинна зробити вже зараз не втративши найголовніше - свідомість наших громадян на окупованих територіях. Тому, крім дипломатії, нашим пріоритетом є інформаційна та гуманітарна політика щодо Донбасу і Криму", - сказав Зеленський.

ФОРУМ ЄДНОСТІ - пряма трансляція, Маріуполь 30 жовтня 2019

ФОРУМ ЄДНОСТІ - пряма трансляція, Маріуполь 30 жовтня 2019

Опубліковано Міністерство культури, молоді та спорту України Середа, 30 жовтня 2019 р.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що, за словами Зеленського, закінчити війну і повернути українські території можливо шляхом дипломатії і санкційного тиску.

Також повідомлялося, що 29 жовтня у Золотому почалося розведення військ. В ООС зазначили, що це стало можливим за дотримання режиму тиші протягом останнього тижня. У штабі додали, що обстріл, про який повідомлялося напередодні, відбувся не в зоні розведення сил і засобів.

"Суд" у Криму залишив під арештом журналіста Гайворонського Розведення сил в Золотому: усі подробиці
Новини України Володимир ЗеленськийДонбасКрим
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся