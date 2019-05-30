ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Зеленський доручив Генштабу взяти на контроль ситуацію з катастрофою Мі-8

Новини » Суспільство    30.05.2019 - 08:45
Зеленський доручив Генштабу взяти на контроль ситуацію з катастрофою Мі-8
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Зеленський також висловив співчуття сім'я загиблих

Президент України Володимир Зеленський доручив начальнику Генерального штабу Збройних сил України Руслану Хомчаку взяти на особистий контроль розслідування катастрофи вертольота Мі-8, а також висловив співчуття сім'ям загиблих. Про це йдеться в повідомленні на сторінці Зеленського в Twitter.

Зокрема, Зеленський повідомив, що доручив Хомчаку взяти розслідування трагедії на особистий контроль.

"Не добрий ранок. Катастрофа військового гелікоптера на Рівненщині. Чотири загиблих воїни .... Мої щирі співчуття рідним і близьким загиблих", - зазначив він.

Зеленський доручив Генштабу взяти на контроль ситуацію з катастрофою Мі-8

 

Нагадаємо, вночі в Радивилівському районі Рівненської області розбився військовий вертоліт. На даний момент, за попередньою інформацією, відомо про загибель чотирьох осіб, в тому числі командира 16-ї окремої бригади армійської авіації Сухопутних військ ЗСУ (Броди, Львівська область). Як повідомили в штабі Сухопутних військ, інцидент стався під час навчального польоту.

У січні 2018 року вертоліт Мі-8 розбився в Кременчуці Полтавської області. За даними ДСНС, вертоліт виконував навчально-тренувальний політ і зачепив ЛЕП. В результаті катастрофи загинули чотири особи.
 

Зеленський призначив очільника Служби безпеки президента
Новини України Володимир Зеленськийкатастрофавертолет
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся