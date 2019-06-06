Сайдік заявив, що ідея скасування блокади ОРДЛО була не Кучми

Фото: Мартін Сайдік (unmultimedia.org)

Питання про зняття блокади було піднято представниками ОРДЛО, заявив спецпредставник ОБСЄ в ТКГ

Питання про зняття економічної блокади з окремих районів Донецької та Луганської областей на засіданні Тристоронньої контактної групи 5 червня в Мінську було піднято представниками ОРДЛО і підтримано у загальній формі РФ. Про це заявив спецпредставник ОБСЄ в ТКГ по врегулюванню ситуації на сході України Мартін Сайдік, передає "Інтерфакс-Україна".

За його словами, вчора на засіданні в Мінську "під час дискусії в ТКГ питання про зняття виключно самої блокади було піднято представниками ОРДО і ОРЛО, і підтримано у загальній формі російською стороною".

Сайдік зазначив, що представник України в ТКГ Леонід Кучма у своїх висловлюваннях говорив про весь комплекс взаємних кроків, пов'язаних з даним питанням.

"Він особливо наголосив, що ця робота повинна бути взаємна і він, зокрема, говорив про скасування так званого зовнішнього управління підприємствами, а також про низку інших заходів. Всі вони, зрозуміло, повинні реалізовуватися у правовому полі України", - заявив Сайдік.

Також спецпредставник ОБСЄ в ТКГ пояснив, що причиною події непорозуміння є те, що коли представники ОБСЄ в ТКГ вживають термін "блокада", то він в їх розумінні сприймається як "цей широкий комплекс вищезазначених заходів, вжитих всіма сторонами конфлікту".

Крім того, Сайдік вказав, що всі обмежувальні заходи, вжиті з березня 2017 року, внесли свій негативний внесок у збільшення розриву між сторонами конфлікту і, зокрема, громадянами, які проживають по обидві сторони лінії зіткнення.

Як повідомляло РБК-Україна, 5 червня представники ТКГ на своєму засіданні в Мінську домовилися розробити механізм покрокового припинення вогню на Донбасі. Крім того, як заявив Сайдік, представник України в ТКГ в Мінську Леонід Кучма запропонував зняти блокаду з ОРДЛО.

Сьогодні на брифінгу Кучма заявив, що умовою зняття Україною торгової блокади з окремих районів Донецької та Луганської областей повинно стати повернення підприємств власникам.