Хомчак виступає проти переговорів з бойовиками на Донбасі

Фото: Руслан Хомчак (Twitter/24tv.ru)

Він заявив, що проти будь-яких переговорів з РФ

Начальник Генерального штабу Збройних сил України Руслан Хомчак виступає проти переговорів з бойовиками на окупованому Донбасі. Про це він сказав в інтерв'ю "УНІАН".

Він заявив, що проти будь-яких переговорів з РФ.

"Я начальник Генерального штабу - у мене зовсім інші функції, я не парламентер. Нехай переговорники кажуть - це Міністерство закордонних справ, інші, тобто ті структури, які повинні вести переговори. Я вмію керувати, готувати ЗСУ до всіх можливих загроз, до адекватного реагування, причому з мінімальними втратами", - додав він.

Нагадаємо, раніше глава АП Андрій Богдан заявив про необхідність проведення референдуму щодо діалогу з РФ. У зв'язку з цим Володимир Зеленський пояснив, що цей референдум не має законодавчої ініціативи. Зеленський назвав його способом з’ясування думку суспільства.

Після цього Богдан заявив, що серед громадян України має бути проведене опитування щодо діалогу з Російською Федерацією.

В Кремлі заявили, що Росія буде чекати конкретних дій від України після заяви глави АП Андрія Богдана. Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що "Кремль очікує від Києва конкретні кроки у бік виконання Мінських домовленостей" і нормалізації двосторонніх відносин з Росією.