Холодницький заявив про відсторонення старшого прокурора по справі розкрадання у "оборонці"

Холодницький висловив незадоволення роботою НАБУ у справі і висловив готовність співпрацювати із ДБР

Глава САП Назар Холодницкий заявил, что отстранил старшего прокурора по делу о хищениях в оборонном секторе. Об этом он заявил в ходе внеочередного расширенного заседания Временной следственной комиссии Верховной рады Украины для проведения расследования сведений относительно фактов хищения в "Укроборонпроме".

Холодницкий заявил, что отстранил прокурора из-за некачественной работы.

"Я принял решение об отстранении старшего прокурора группы прокуроров от ведения процессуального руководства из-за фактически провала в процессуальном руководстве в производстве", - сказал он.

При этом он выразил недовольство работой НАБУ в деле и выразил готовность сотрудничать с ГБР.

"Мы бы никогда не знали об этих материалах, если бы они не были опубликованы журналистами. Действительно, мы с НАБУ согласовали ряд обысков. Однако господин Сытник на одном из брифингов не отметил, какова суть этих обысков была. Если уже есть производство в ГБР, то мы готовы полностью сотрудничать", - заявил он.

Напомним, Transparency International Ukraine призвало руководителей Службы безопасности Украины (СБУ), Государственной фискальной службы (ГФС), Военной прокуратуры ГПУ и Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) безотлагательно начать проверку действий сотрудников, которые фигурируют в расследовании журналистов "Наші гроші" о хищениях в "Укроборонпроме". В расследовании программы "Наші гроші" говорилось о том, что НАБУ, САП, ГПУ и ГФС были замешаны в схемах хищения в "Укроборонпроме".