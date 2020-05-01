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НАБУ наближається до оголошення підозри Коломойському, - Ситник

Новини » Політика     01.05.2020 - 21:18
НАБУ наближається до оголошення підозри Коломойському, - Ситник
Фото: Ігор Коломойський (УНІАН)

Бюро зіштовхується з політичним тиском

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) наближається до оголошення підозри олігарху Ігорю Коломойському у справі Приватбанку. Про це повідомив директор НАБУ Артем Ситник в ефірі "24 каналу", передає кореспондент РБК-Україна.

Так, відповідаючи на питання, чи буде оголошено підозру колишньому власнику Приватбанку, Ситник заявив, що бюро рухається до цього. Одна зі статей, за якою ведеться розслідування - розкрадання держмайна у особливо великих розмірах.

"Ми рухаємося до того, щоб розпочати оголошення підозри", - наголосив він.

Директор НАБУ додав, що залучені до слідства експерти та слідчі постійно зіштовхуються з політичним тиском.

"Кожен фігурант справи намагається отримати максимум інформації, яка є в органах досудового розслідування", - пояснив Ситник.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Коломойський програв позов проти Приватбанку у Верховному суді Британії. Суд відмовив у задоволенні клопотань, поданих колишніми власниками банку про дозвіл оскаржити рішення Апеляційного суду від жовтня 2019 року у справі Приватбанку.

Також РБК-Україна писало, що Приватбанк подав до суду на Кіпрі позов проти Коломойського на суму у понад 5 млрд доларів. На Кіпрі відбувались операції з виводу грошей з банку.

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Новини України ПриватБанкподозрениеНАБУАртем СытникІгор Коломойский
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