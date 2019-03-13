Холодницький: НАБУ усвідомлено пішло на знищення справи про корупцію в "оборонці"

За словами Холодницького, НАБУ приховало від САП матеріали розслідування

Глава САП Назар Холодницкий заявил, что Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) незаконно скрыло от САП материалы расследования по делу о хищениях в "Укроборонпроме" еще до публикации расследования журналистов. Об этом он заявил в интервью изданию "Цензор".

По его словам, руководство НАБУ осознанно пошло на уничтожение материалов дела о причастности должностных лиц к операциям в "Оптимумспецдетали".

"И именно кодексом имело бы руководствоваться НАБУ, но в деле "Оптиме" это не сделало. Согласно УПК если из материалов одного уголовного производства какие-то материалы направляются иному органу, то орган, который их получил (в данном случае, НАБУ), может принять два решения. Или приобщить их к уже имеющемуся производству по тем же фактам или начать на основании этих материалов новое производство. Ни одного, ни другого не было сделано. Это прямое свидетельство, что руководство НАБУ осознанно пошло на уничтожение дела", заявил он.

Напомним, Transparency International Ukraine призвало руководителей Службы безопасности Украины (СБУ), Государственной фискальной службы (ГФС), Военной прокуратуры ГПУ и Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) безотлагательно начать проверку действий сотрудников, которые фигурируют в расследовании журналистов "Наші грогі" о хищениях в "Укроборонпроме". Журналисты "Наші гроші" узнали, что следственные органы были проинформированы о хищениях в оборонке и закрывали дела.

После этого управление внутреннего контроля НАБУ начало служебное расследование по фактам возможных неправомерных действий работников Бюро, связанных с фигурантами.