НАБУ назвало хибними висновки журналістів з корупції в "оборонці"

Фото: НАБУ (U. S. Embassy Kyiv Ukraine)

В Антикорупційному бюро переконані, що жоден з їхніх працівників не брав хабарів

Національне антикорупційне бюро України заявило про безпідставність обвинувачень на адресу його працівників у ангажованості та співпраці з компаніями, які "паразитують" на закупівлях в оборонному комплексі, озвучені в журналістському розслідуванні. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НАБУ.

"Журналісти (програми "Наші гроші", - ред.) дійшли щодо НАБУ хибних висновків, бо не розібралися з тим, що саме означають відповіді Національного бюро. Так, бюрократія річ нудна, але поверховий аналіз призводить до викривлених оцінок", - йдеться в повідомленні.

Крім того, НАБУ розмістило на своєму сайті матеріал зі сканами документів, який має довести хибність звинувачень розслідувачів.

"Ми впевнені, що жоден зі співробітників НАБУ не брав хабарів, що припустили журналісти. Підтвердити це у законний спосіб - справа честі для нас", - також йдеться у заяві.

Зокрема НАБУ стверджує, що не залишало поза увагою ТОВ "Оптимумспецдеталь" та наводить листи, які надсилалося Бюро "Укроборонпрому", у яких вказано на ознаки можливої протиправної діяльності цієї компанії.

А у відповідь на звинувачення у видаленні "Оптимумспецдеталі" зі списку фіктивних фірм стверджують, що взагалі не уповноважені давати довідки про фіктивність.

"Державний концерн "Укроборонпром" неодноразово звертався до НАБУ з проханням надати інформацію щодо компаній-контрагентів. Відповіді НАБУ стосувалися виключно тих компаній, про які запитував "Укроборонпром", - підкреслили в НАБУ.

Також у бюро заявляють, що згадане у переписці фігурантів журналістського розслідування ім’я "Гіві" не може вказувати на заступника директора НАБУ Гізо Углаву, оскільки "у згаданий період (21-31 січня 2017 року) жодних листів щодо згаданих компаній перший заступник директора НАБУ не підписував" та не перебував у відрядженні чи в відпустці, як про це згадувалося у розслідуванні.

Нагадаємо, управління внутрішнього контролю НАБУ розпочало службове розслідування за фактами можливих неправомірних дій працівників Бюро, пов’язаних з фігурантами журналістського розслідування про розкрадання в "Укроборонпромі".