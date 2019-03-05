Холодницький: НАБУ могло приховати документи по корупції в "Укроборонпромі"

Матеріали щодо корупції в "Укроборонпромі" приховували від прокурорів САП

Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) могло скрывать документы по делу о коррупции в "Укроборонпроме". Об этом в эфире "112 Украина" заявил руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий.

Холодницкий отметил, что у него как у руководителя САП есть вопросы о наличии в материалах этого дела ряда документов.

"Я хочу выслушать состояние следствия по каждому из этих производств. У меня есть вопрос о наличии в материалах дела ряда документов, которыми, по информации источников, НАБУ владело еще два года назад и почему-то скрыло от прокуроров документы. Сейчас мы это выясняем", - отметил Холодницкий.

Напомним, ранее сообщалось, что детективы НАБУ задержали действующего и бывшего директоров "Спецтехноэкспорта" (входит в состав "Укроборонпрома") в деле о хищении 2,3 млн долларов. По данным СМИ, задержан, в частности, бывший руководитель предприятия Павел Брабул.

Вчера ему сообщили о подозрении в сговоре для растраты имущества, что повлекло тяжкие последствия интересам государства.