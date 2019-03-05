Холодницький: НАБУ могло приховати документи по корупції в "Укроборонпромі"

Фото: Назар Холодницький (РБК-Україна)

Матеріали щодо корупції в "Укроборонпромі" приховували від прокурорів САП

Національне антикорупційне бюро (НАБУ) могло приховувати документи у справі про корупцію в "Укроборонпромі". Про це в ефірі "112 Україна" заявив керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький.

Холодницький зазначив, що у нього як у керівника САП є питання про наявність в матеріалах цієї справи низки документів.

"Я хочу вислухати стан слідства по кожному з цих проваджень. У мене є питання про наявність в матеріалах справи низки документів, якими, за інформацією джерел, НАБУ володіло ще два роки тому і чомусь приховало від прокурорів документи. Зараз ми це з'ясовуємо", - зазначив Холодницький.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що детективи НАБУ затримали діючого і колишнього директорів Спецтехноекспорта" (входить до складу "Укроборонпрому") у справі про розкрадання 2,3 млн доларів. За даними ЗМІ, затриманий, зокрема, колишній очільник підприємства Павло Брабул.

Вчора йому повідомили про підозру у змові для розтрати майна, що спричинило тяжкі наслідки для інтересів держави.