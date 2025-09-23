ua en ru
Вт, 23 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Холод уже рядом: синоптик дала прогноз на 23 сентября и назвала дату изменения погоды в Украине

Вторник 23 сентября 2025 07:00
UA EN RU
Холод уже рядом: синоптик дала прогноз на 23 сентября и назвала дату изменения погоды в Украине Иллюстративное фото: синоптик дала прогноз на 23 сентября (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

Сегодня, 23 сентября, в Украине ожидается теплая сухая солнечная погода. Температура воздуха составит в течение дня до +29 градусов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на синоптика Наталью Диденко.

Несмотря на высокие градусы на северо-западе, на Волыни и Ровенщине ожидается похолодание. Там температура воздуха прогнозируется до +22 градусов. Там даже возможен дождь.

А вот в Киеве сегодня температура воздуха прогнозируется до +25 градусов и без осадков.
Холод уже рядом: синоптик дала прогноз на 23 сентября и назвала дату изменения погоды в Украине

Похолодание

По данным Диденко, уже со среды, 24 сентября, в Украине прогнозируется масштабное похолодание.

"Дожди в ближайшее время пока будут концентрироваться на юго-западе Европы, в Украину не поднимутся, поэтому и возможный мокрый снег в Карпатах по предварительным прогнозам будет маловероятным", - написала она.

Погода в Украине

Напомним, ранее Диденко рассказывала, что по синоптической и календарной традиции "бабье лето" бывает в октябре. По ее словам, спрогнозировать, когда начнется "бабье лето" - нельзя.

Кроме этого мы писали, что 24 августа 2025 года урочище Заросляк неподалеку Говерлы встретило первый снег. Тогда же в горном селе на Буковине зафиксировали заморозки.

Читайте РБК-Украина в Google News
Гидрометцентр Наталка Диденко
Новости
На Прикарпатье неизвестные напали на здание ТЦК: трое военнообязанных сбежали
На Прикарпатье неизвестные напали на здание ТЦК: трое военнообязанных сбежали
Аналитика
Что происходит в Раде и почему Зеленский недоволен "Слугой народа"
Милан Лелич, Ульяна Безпалько Что происходит в Раде и почему Зеленский недоволен "Слугой народа"