Холод уже рядом: синоптик дала прогноз на 23 сентября и назвала дату изменения погоды в Украине
Сегодня, 23 сентября, в Украине ожидается теплая сухая солнечная погода. Температура воздуха составит в течение дня до +29 градусов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на синоптика Наталью Диденко.
Несмотря на высокие градусы на северо-западе, на Волыни и Ровенщине ожидается похолодание. Там температура воздуха прогнозируется до +22 градусов. Там даже возможен дождь.
А вот в Киеве сегодня температура воздуха прогнозируется до +25 градусов и без осадков.
Похолодание
По данным Диденко, уже со среды, 24 сентября, в Украине прогнозируется масштабное похолодание.
"Дожди в ближайшее время пока будут концентрироваться на юго-западе Европы, в Украину не поднимутся, поэтому и возможный мокрый снег в Карпатах по предварительным прогнозам будет маловероятным", - написала она.
Погода в Украине
Напомним, ранее Диденко рассказывала, что по синоптической и календарной традиции "бабье лето" бывает в октябре. По ее словам, спрогнозировать, когда начнется "бабье лето" - нельзя.
Кроме этого мы писали, что 24 августа 2025 года урочище Заросляк неподалеку Говерлы встретило первый снег. Тогда же в горном селе на Буковине зафиксировали заморозки.