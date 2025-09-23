ua en ru
Вт, 23 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Суспільство Освіта Гроші Зміни
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Холод вже поруч: синоптик дала прогноз на 23 вересня і назвала дату зміни погоди в Україні

Вівторок 23 вересня 2025 07:00
UA EN RU
Холод вже поруч: синоптик дала прогноз на 23 вересня і назвала дату зміни погоди в Україні Ілюстративне фото: синоптик дала прогноз на 23 вересня (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

Сьогодні, 23 вересня, в Україні очікується тепла суха сонячна погода. Температура повітря становитиме протягом дня до +29 градусів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на синоптика Наталку Діденко.

Попри високі градуси на північному заході, на Волині та Рівненщині очікується похолодання. Там температура повітря прогнозується до +22 градусів. Там навіть можливий дощ.

А ось у Києві сьогодні температура повітря прогнозується до +25 градусів і без опадів.
Холод вже поруч: синоптик дала прогноз на 23 вересня і назвала дату зміни погоди в Україні

Похолодання

За даними Діденко, вже з середи, 24 вересня, в Україні прогнозується масштабне похолодання.

"Дощі найближчим часом поки що концентруватимуться на південному заході Європи, до України не піднімуться, тому й можливий мокрий сніг у Карпатах за попередніми прогнозами буде малоймовірним", - написала вона.

Погода в Україні

Нагадаємо, раніше Діденко розповідала, що за синоптичною та календарною традицією "бабине літо" буває у жовтні. За її словами, спрогнозувати, коли почнеться "бабине літо" - не можна.

Окрім цього ми писали, що 24 серпня 2025 року урочище Заросляк неподалік Говерли зустріло перший сніг. Тоді ж у гірському селі на Буковині зафіксували приморозки.

Читайте РБК-Україна в Google News
Гідрометцентр Наталка Диденко
Новини
На Прикарпатті невідомі напали на будівлю ТЦК: троє військовозобов’язаних втекли
На Прикарпатті невідомі напали на будівлю ТЦК: троє військовозобов’язаних втекли
Аналітика
Що відбувається в Раді та чому Зеленський незадоволений "Слугою народу"
Мілан Лєліч, Уляна Безпалько Що відбувається в Раді та чому Зеленський незадоволений "Слугою народу"