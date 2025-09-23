Холод вже поруч: синоптик дала прогноз на 23 вересня і назвала дату зміни погоди в Україні
Сьогодні, 23 вересня, в Україні очікується тепла суха сонячна погода. Температура повітря становитиме протягом дня до +29 градусів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на синоптика Наталку Діденко.
Попри високі градуси на північному заході, на Волині та Рівненщині очікується похолодання. Там температура повітря прогнозується до +22 градусів. Там навіть можливий дощ.
А ось у Києві сьогодні температура повітря прогнозується до +25 градусів і без опадів.
Похолодання
За даними Діденко, вже з середи, 24 вересня, в Україні прогнозується масштабне похолодання.
"Дощі найближчим часом поки що концентруватимуться на південному заході Європи, до України не піднімуться, тому й можливий мокрий сніг у Карпатах за попередніми прогнозами буде малоймовірним", - написала вона.
Погода в Україні
Нагадаємо, раніше Діденко розповідала, що за синоптичною та календарною традицією "бабине літо" буває у жовтні. За її словами, спрогнозувати, коли почнеться "бабине літо" - не можна.
Окрім цього ми писали, що 24 серпня 2025 року урочище Заросляк неподалік Говерли зустріло перший сніг. Тоді ж у гірському селі на Буковині зафіксували приморозки.