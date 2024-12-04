Ходжес рассказал, что станет переломным моментом в войне Украины против РФ

Война в Украине

Война в Украине началась в 2014 году. В конце февраля 2022 года российские войска масштабно вторглись на территорию страны.

Об окончании войны в Украине уже не единожды высказывались должностные лица как в Украине, так и на Западе. Буквально в конце ноября президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что война в Украине может завершиться в следующем году, однако это зависит от воли и решений других лидеров.

При этом уже в начале декабря Зеленский заявил о новой фазе войны. Тогда он сказал, что война в Украине находится на новом этапе. В частности, ожидается, что зима усложнит боевые действия.

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