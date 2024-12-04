Ходжес розповів, що стане переломним моментом у війні України проти РФ

Війна в Україні

Війна в Україні розпочалася у 2014 році. Наприкінці лютого 2022 року російські війська масштабно вторглися на територію країни.

Про закінчення війни в Україні вже не раз висловлювалися посадові особи як в Україні, так і на Заході. Буквально наприкінці листопада президент України Володимир Зеленський заявляв, що війна в Україні може завершитись наступного року, проте це залежить від волі та рішень інших лідерів.

При цьому вже на початку грудня Зеленський заявив про нову фазу війни. Тоді він сказав, що війна в Україні перебуває на новому етапі. Очікується, що зима ускладнить бойові дії.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.