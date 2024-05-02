Ходжес рассказал, как Украина сможет использовать ATACMS и F-16

Как отметил генерал, министр обороны США Ллойд Остин сказал, что Украина может использовать ATACMS, как она хочет. "Очень хорошая новость. Нет этих смехотворных ограничений относительно того, где вы их используете", - сказал он.

По его словам, украинский Генштаб сделает лучший выбор, где ракеты будут использованы, поскольку их не будет бесчисленное количество. "Вам нужно установить приоритет, где вы получаете наилучший эффект. Уничтожение каких именно целей больше всего поможет Украине. И, конечно, у вас есть британский Storm Shadow, французский SCALP. Я видел, что Италия предложила свои ракеты, я думаю, это тоже Storm Shadow", - добавил Ходжес.

Генерал заявил, что точный удар на большое расстояние - это то, что во-первых, сделает Крым непригодным для российских сил, их ВМС и ВВС не смогут продолжать действовать оттуда, потому что каждый квадратный метр Крыма находится в пределах досягаемости этих вооружений.

"Вы также можете подрывать или нейтрализовать российское преимущество массы, их количество, уничтожая российские штабы, российскую логистику, российскую артиллерию. Я думаю, что это будут приоритетные цели", - сказал он.

Ходжес не уверен, что использование ATACMS против Керченского моста - лучшее ли это их использование. "Их нужно было бы так много, и я думаю, что у украинского Генштаба и генерала Буданова есть другие планы насчет Керченского моста. Используйте эти ATACMS для лучшего эффекта, чтобы уничтожить логистику, штабы, артиллерию и воздушные базы", - отметил он.

Использование F-16

Как отметил Ходжес, F-16 - это очень хороший самолет. "И нет сомнения, что украинские пилоты будут столь же опытны, как и кто-либо в мире, чтобы летать на F-16. Это не вопрос. Ключевым будет то, как они будут задействованы, как украинские ВВС будут использовать эти самолеты против российских сил, российских целей и так далее", - сказал он.

По его словам, конечно, россияне будут искать F-16. Они с нетерпением будут стремиться продемонстрировать, что могут сбить F-16, что, конечно, неизбежно произойдет в какой-то момент.

"И снова, я верю, что Генеральный штаб использует их наилучшим образом, который поможет Вооруженным силам Украины, идет ли речь о сбитии российских ракет как часть общей ПВО, об использовании их против логистических целей или против артиллерии, или это будет поддержка наземных операций", - сказал он.

При этом существует много разных способов, которыми будут использоваться F-16, но их не бесчисленное количество. "И, конечно, они не летают 24 часа в сутки, нужно много обслуживания и так далее. Я думаю, что мы, вероятно, увидим постепенное их использование, по мере того, как Украина будет становиться уверенной в том, как лучше использовать эти самолеты", - добавил генерал.